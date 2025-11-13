¿Asistirá al concierto de Ana Gabriel el sábado? Esta información le interesa

A solo días del esperado concierto de Ana Gabriel en Parque Viva, la productora ONE Entertainment emitió un comunicado dirigido a todos los asistentes, instándolos a llegar con suficiente anticipación para evitar contratiempos por el alto flujo vehicular que se prevé hacia La Guácima la tarde del evento.

El espectáculo, que se encuentra completamente vendido desde hace meses, reunirá a miles de seguidores que esperan disfrutar del regreso de la reconocida artista mexicana al país.

Según informó la organización, las puertas del recinto se abrirán a las 3 p. m., y la intérprete subirá al escenario puntualmente a las 6:30 p. m.

“Pedimos a todos los asistentes que planifiquen su llegada, utilicen vías alternas si es necesario y lleguen temprano para garantizar su ingreso al concierto. Queremos que cada persona viva la experiencia completa de Ana Gabriel desde el primer momento”, declaró Juan Carlos Campos, director y CEO de ONE Entertainment.

Para facilitar el ingreso, quienes lleguen en vehículo podrán hacerlo por los accesos 2 o 4, mientras que las personas que sean dejadas en el sitio deberán utilizar el acceso 3. La producción recomienda utilizar los parqueos satelitales y el transporte oficial del evento. Además, sugiere ingresar en la aplicación Waze la frase “Parque Viva + número de acceso” para que la ruta los dirija directamente al punto correspondiente.

Toda la información sobre transporte y parqueo está disponible en el sitio web pvticket.com.

En cuanto a la seguridad, la productora enfatizó que no se permitirá el ingreso con objetos como encendedores, bebidas alcohólicas, alimentos, armas, explosivos, drogas, mochilas grandes, cámaras profesionales, objetos punzocortantes, aerosoles ni vapes.

Asimismo, se recordó al público que únicamente los boletos adquiridos por los canales oficiales son válidos, e invitó a revisar con detenimiento todas las normas antes de llegar al recinto.

El concierto promete ser una de las presentaciones más emotivas del año, en la que miles de costarricenses disfrutarán de los grandes éxitos de la Luna de América en un espectáculo que marcará una noche inolvidable en Parque Viva.



