Así vivieron los presentadores la primera transmisión del nuevo ‘Buen Día’

Este lunes, Buen Día inició una nueva etapa que no solo incluye un refrescamiento de imagen, sino también un cambio en los contenidos periodísticos que se presentan, buscando aumentar la utilidad y el entretenimiento de la revista que ya tiene más de dos décadas al aire.



Teletica.com conversó con Jennifer Segura, nueva jefa de información; Natalia Monge, Daniel Céspedes y Nancy Dobles, presentadores, y ellos dijeron estar felices luego del primer programa.



​"Habíamos preparado un programa dinámico, con diferentes temas para darle sentido al nombre revista y que esta fuera una primera probadita, porque el programa que queremos vamos formándolo. Estoy muy feliz, muy satisfecho y todo salió justo como lo habíamos planeado. Ayer tenía mucha tensión, hoy me levanté con mucha tensión, pero ya no.

Por su parte, Monge y Dobles, quienes ya son caras conocidas del canal, reiteraron lo agradecidas que se sienten por formar parte de este programa.

"Me sentí super bien. La dinámica de una revista televisiva y matutina es que todo es rápido, no hay tiempo de respirar, pero lo disfruté más que hace 10-12 años que trabajé en una revista también televisiva matutina. En aquel momento, no tenía nada de experiencia en tele, poco de radio y estaba más joven, no tenía hijos, era otra Natalia. Ahora me siento más segura, siempre hay nervios de empezar algo nuevo, pero más tranquila. Aquí en Teletica se trabaja duro, a ritmo socado, pero con mucha paz", acotó Monge.