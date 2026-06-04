Así transforman la cancha del Estadio Nacional en redondel para Extreme American Rodeo

La transformación del Estadio Nacional ya está en marcha para recibir el Extreme American Rodeo 2026, evento que se realizará este domingo 7 de junio y que reunirá a competidores nacionales e internacionales en una producción inspirada en los grandes rodeos de Estados Unidos.



Los trabajos incluyen la instalación de una arena especializada para rodeo, corrales, áreas de competencia y toda la infraestructura requerida para garantizar el desarrollo de las diferentes pruebas programadas durante la jornada (vea el video adjunto).



La organización informó que el espectáculo ofrecerá disciplinas como monta de toros, carrera de barriles, team roping, breakaway roping y team penning. Esta última contará con la participación de más de ocho equipos.



Además, más de 13 barrileras nacionales e internacionales competirán en el evento. También participarán representantes de la categoría junior.



Uno de los principales atractivos será la presencia de ocho toros seleccionados para las competencias de monta. El cartel también incluirá atletas procedentes de Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, Guatemala y Panamá.

​“Estamos entrando en la recta final de la producción y queremos invitar al público a asegurar sus entradas con anticipación. Hemos preparado un espectáculo de primer nivel, con competidores internacionales, toros de gran calidad y una experiencia pensada para toda la familia”, señaló Manrique Mata, director de RPM TV y productor del evento.

La organización destacó que el Extreme American Rodeo se ha consolidado como una actividad de referencia para la comunidad vaquera y los aficionados al deporte ecuestre.



Las entradas continúan disponibles mediante la plataforma eticket.cr, donde el público puede consultar localidades, precios e información adicional sobre el espectáculo.

¿Quiere asistir al evento? Teletica.com regalará dos entradas dobles. Participe en la siguiente publicación de redes sociales:

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