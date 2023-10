Así se vivieron los Billboard 2023 desde la perspectiva de un tico

Villalta también compartió una anécdota divertida sobre su encuentro con, un artista de la región. Recordaron un incidente en los Spotify Awards, que ocurrió años atrás, cuando Villalta se esforzó por llevar a un grupo de artistas argentinos (a una fiesta después del evento.

"Le comentaba a algunos compañeros de la disquera en la que trabajo y algunos amigos que me sentía un poco extraño porque vi algunas cosas que decía 'oye, esto hay que hacerlo acá y no quiero que se equivoquen', pero bueno, como dicen, me picaban las manos, pero no, no quería interrumpir dado que venía como invitado. Venía en modo de disfrutar de los premios, de disfrutar de la semana, de los conversatorios, del contenido, de saludar a la gente propia de la industria", compartió sobre su experiencia.