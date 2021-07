Así se veían Debi Nova y Gandhi tocando juntos hace más de 25 años

La exitosa cantautora costarricense nominada al premio Grammy, Debi Nova, reveló este domingo, en la novena gala de Nace una Estrella, que la banda Gandhi fue crucial en el inicio de su carrera musical.

La agrupación nacional, que tiene 28 años de existencia, fue la primera en brindarle una oportunidad a Debi en los escenarios.

Así lo reconoció la artista luego de una presentación que tuvieron junto a Franciny.

"Para muchos que no lo saben y siempre me gusta decirlo: Gandhi, fueron los primeros que me dieron "brete", trabajo, en la música, los primeros que me dieron la oportunidad en la música", contó.

"(Refiriéndose a Franciny) Esa parte que vos estás cantando, la canté yo a mis 15 o 16 años en Guápiles. No sé cómo me dejaron mis papás, pero esas fueron mis primeras giras, primeros conciertos, siempre se los agradeceré. Gracias por darme esa oportunidad, creo que hoy me dedico a lo que me dedico gracias a ustedes. Qué lindo verlos acá, los quiero muchísimo", contó la intérprete de "3:33", álbum nominado al Grammy.