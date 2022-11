Así reaccionó Luisito Comunica al probar el guaro tico

Por Luanna Orjuela Murcia | 3 de noviembre de 2022, 10:06 AM

El youtuber mexicano, Luisito Comunica, se encuentra en Costa Rica para conocer las bellezas naturales y la cultura tica.

La Dirección General de Migración y Extranjería confirmó a Teletica.com que el famoso bloguero ingresó al país este miércoles 2 de noviembre.

En sus historias de Instagram, "Luisillo El Pillo" compartió su reacción al probar el guaro nacional.

"Don Carlos me escuchó decir del Cacique y me dijo de una: 'Toma'. Me dijeron que los ticos eran cálidos, pero no me imaginé que tanto. Vamos a ver, esta es la bebida, es la consentida y barata", comentó.

Fotos tomadas del Instagram de Luisito Comunica.

Luego, preguntó al vendedor: "¿Cuánto cuesta esto?" Y le respondieron: "₡2.000". Entonces dijo: "O sea, tres dólares y cachito vale esta botellita de 350 ml de Cacique, que es un aguardiente".

"Vamos a ver qué tal porque, desde antes de venir, me ponían en redes que probara", agregó.

Fotos tomadas del Instagram de Luisito Comunica.



​Después de tomar sus primeros tragos, el youtuber confesó: "Está durito güey, no sé si desinfectar mis heridas con esto, arrancar mi coche, despintar mis paredes o bebérmelo, jajaja, no, no, es broma para la gente de Cacique, sí está rico".

El bloguero ha recorrido varios sitios de la capital como el Museo de Arte Costarricense y visitó también un bar.

Fotos tomadas del Instagram de Luisito Comunica.



​Al mexicano lo acompaña su novia, la modelo venezolana Arianny Tenorio, con quien mantiene una relación sentimental desde 2020.