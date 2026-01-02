Así reaccionó la hija de Ítalo Marenco cuando se enteró de su llegada a ‘Buen Día’

El nuevo presentador de Buen Día, Ítalo Marenco, reconoció que sus televidentes más fieles son su esposa, Cindy Villalta, y su pequeña hija, Irene, quienes, además, lo apoyan incondicionalmente en los nuevos proyectos.



En una entrevista con Teletica.com, el exparticipante de Mira quién baila contó que Irene, precisamente, fue una de las primeras en enterarse de su incorporación a la revista matutina de Teletica.

Su curiosa reacción, sin duda, derritió el corazón de su padre, quien la describió como “una bendición de Dios”.

“Mi hija ahora me dice: ‘Papá, ¿verdad que vas para Buen Día?’, porque yo le conté, ¿verdad? Y le digo: sí, mi amor, y dice: ‘Bueno, ok, entonces ahora yo voy a ir con vos y vamos a ir a cocinar a Buen Día’.

“Yo le dije: bueno, si usted quiere ir a cocinar a Buen Día conmigo, vamos a cocinar, mi amor”, relató el nuevo integrante del espacio.

Marenco se incorporará a su nuevo trabajo el 5 de enero de 2026 y usted podrá verlo de lunes a viernes, de 8 a. m. a 10 a. m., por Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.