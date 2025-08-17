Así reacciona Norval Calvo tras muerte de uno de sus compañeros de trabajo

El humorista y director del programa Pelando el ojo, Norval Calvo, expresó su profunda consternación tras la repentina muerte de su compañero José Ricardo Carballo, de 42 años, quien falleció este sábado en un accidente de tránsito en La Garita de Alajuela.

En el siniestro también perdió la vida otra persona de apellido Espinosa, de 28 años.



Carballo se integró al elenco del espacio radial en octubre de 2023 y, en poco tiempo, conquistó al público con sus imitaciones de personajes nacionales e internacionales. Además, era periodista y escritor con varios libros publicados.

​“Lamentablemente, nuestro compañero José Ricardo tuvo un accidente de tránsito y perdió la vida con otra persona que iba en el vehículo el día de ayer”, comentó Calvo.

El director del programa recordó con admiración el talento y la calidad humana de Carballo.

​“Era una persona muy joven, muy talentosa, muy noble, una persona que no le hacía daño a nadie. Siempre me mandaba el maqueteo de los personajes que iba desarrollando. Actualmente trabajaba imitaciones de Mario Zamora, el director del OIJ, el presidente del Banco Central, Rafita de Giros, Alfredo —a quien llamábamos Fofrito—, Ancelotti, el presidente de México, varios diputados, incluso a Francisco ‘Chico’ Nicolás”, relató.

Más allá de su habilidad en la comedia, Calvo subrayó que Carballo era “muy respetuoso, educado y transparente”.



El conductor reflexionó sobre la fragilidad de la vida a raíz del accidente.

​“El ser humano es tan frágil… estamos expuestos a un accidente, a una muerte repentina. Esto nos deja enseñanzas: vivir el día a día, estar en paz con Dios, ser agradecido y no hacerle daño a nadie. Una muerte así tiene que tener algún significado específico. Estamos muy dolidos”, aseguró.

Calvo explicó que recibió la noticia la mañana del domingo a través de una amiga en común y destacó la cercanía de Carballo con sus padres, residentes en Guatemala.

​“Él me decía que tenía que ir a visitarlos y, cuando regresaba, nos traía golosinas típicas de allá”, recordó.

​El humorista resaltó que le deja tranquilidad haberle dado a Carballo la oportunidad de unirse al equipo de Pelando el ojo.

“Me queda la satisfacción de que fue feliz con nosotros en el programa. Él siempre me agradeció vivir uno de los momentos más lindos de su vida: hacer reír a la gente con sus personajes. Desde que lo vi en La dulce vida lo llamé para que se integrara. Eso me deja muy tranquilo”, expresó.

Finalmente, recordó la última celebración en la que compartieron.

​“En noviembre pasado, en el aniversario 23 del programa, estuvo feliz, tomándose fotos con la gente. Sus papás también asistieron. Él me agradeció montones la oportunidad de estar ahí”, concluyó.

Pelando el ojo también confirmó el fallecimiento mediante una esquela en redes sociales, donde enviaron condolencias a los familiares y amigos del imitador.

Esta no es la primera vez que el elenco del programa radiofónico lamenta la muerte de uno de los integrantes de su elenco. En 2009 el humorista Froylán Bolaños murió a causa de un paro cardíaco.



Siete años después, en 2016, el imitador Antonio "Toño" Hernández falleció luego de sufrir un infarto mientras conducía.

