Así puede clasificar a 'Batalla de Karaoke' desde redes sociales

El nuevo programa de Teletica, Batalla de Karaoke, no solo se vivirá frente al televisor. También encontrará su escenario en las redes sociales, donde cualquier persona podrá intentar dar el primer paso hacia la competencia.

La invitación es directa: demostrar que se sabe cantar. Para participar, basta con grabar un video interpretando karaoke y publicarlo en los comentarios de la publicación oficial del programa.

Entre todos los participantes, los tres videos que acumulen más likes obtendrán un lugar en el programa televisivo, una oportunidad para llevar su talento de las redes sociales al escenario.

El formato apuesta por trasladar a la pantalla la atmósfera que suele respirarse en las noches de karaoke de bares y restaurantes: ese momento en que alguien toma el micrófono, suena una pista conocida y el público decide acompañar con aplausos, risas o coros improvisados.

Para nutrir la competencia, la producción también realiza una gira por distintos locales del país, con el objetivo de encontrar nuevas voces y sumar participantes al programa.

En total, 70 cantantes aficionados competirán durante ocho semanas. Cada emisión pondrá a prueba su talento frente al público, que tendrá un papel clave en la decisión final.

Durante la transmisión, los televidentes podrán votar en tiempo real para elegir al ganador de cada programa.

Quien obtenga más votos se llevará ₡500.000 y avanzará a la siguiente etapa.

Al final de la temporada, siete finalistas se enfrentarán en el último programa, donde competirán por el premio mayor de ₡3 millones, reservado para la voz que logre conquistar tanto al público como al escenario.