Así puede acompañar a la Banda Don Bosco en su histórico viaje a Pasadena

La Banda Cedes Don Bosco hará historia el próximo 1.º de enero de 2027 al convertirse en la primera banda colegial costarricense en participar en el tradicional Desfile de las Rosas, en Pasadena, California.

La agrupación recorrerá las calles de la ciudad estadounidense con un repertorio musical preparado para uno de los eventos de Año Nuevo más reconocidos a nivel internacional.

Los costarricenses interesados podrán acompañar a la banda mediante paquetes turísticos ofrecidos por la agencia Explora América. Parte de los ingresos será destinada al financiamiento de la participación de los estudiantes en esta experiencia internacional.

La primera opción tiene un costo de $3.290. Incluye boletos aéreos, traslados, hospedaje con desayuno, acceso a la tarima del Desfile de las Rosas, entrada al Festival de Bandas, ingreso a Disney y Universal Studios, además de recorridos por sitios turísticos.

El segundo paquete cuesta $2.290. Incluye los mismos beneficios, pero excluye las entradas a Disney y Universal Studios.

La iniciativa busca facilitar el respaldo económico a los integrantes de la Banda CEDES Don Bosco y permitir que más costarricenses vivan el evento desde Pasadena.

La participación de la agrupación marcará un hecho inédito para Costa Rica en uno de los desfiles más emblemáticos del mundo.

Las personas interesadas en conocer más detalles sobre los paquetes pueden consultar la información disponible en el sitio web de Explora América.