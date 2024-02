Así fue la llegada de Luis Miguel al Estadio Nacional

Acompañado por una caravana de seis camionetas, los seguidores ansiosos esperaban la posibilidad de que El Sol de México repitiera el gesto que realizó aquel 21 de marzo de 2019, cuando salió a saludar a sus seguidores al finalizar su presentación. No obstante, en esta ocasión, la situación fue diferente.

Con el espectáculo programado para comenzar a eso de las 7 p.m., la audiencia presente anhela escuchar algunos de los éxitos más emblemáticos, como Será que no me amas, Hasta que me olvides, La incondicional, entre otros.