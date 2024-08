Así fue el regreso de Wálter Campos al Teatro Nacional

El reconocido periodista de 7 Estrellas, Wálter Campos, regresó al Teatro Nacional para interpretar a “Brooke” en la querida obra teatral Mujercitas.

El elenco cuenta con la destacada participación de Sofía Chaverri, en el papel de Jo March, e Ilse Faith como Amy. En la puesta en escena también destacan las actuaciones de la cantautora nacional Amanda Rodríguez (Meg) y la actriz y cantante Susy Arnáez (Beth).

Este espectáculo se presenta del 24 de agosto al 1° de setiembre y marca los primeros pasos de Campos en el mundo actoral.



La cobertura de obras teatrales y películas motivó al periodista de espectáculos a explorar esa faceta, según indicó a Teletica.com.

"En 2023 fue mi debut en el mundo actoral. Siempre tuve esa curiosidad por las coberturas que realizo. Por eso, hace un año me fui a un Acting Studio en New York y fue sumamente provechoso, aprendí mucho. Estando allá surge esta oportunidad de 'Mujercitas', imaginate empezar por una obra tan importante. Antes, me habían ofrecido la oportunidad de actuar en varias obras, pero tomo estas oportunidades con responsabilidad y no tenía la preparación, no era el momento.

"Maduré mucho la idea de ser actor, no fue un impulso, y he disfrutado mucho. Todo es un reto, ha sido un aprendizaje continuo porque es algo que no conozco, o bueno, que no conocía", contó el presentador de televisión.