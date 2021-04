Así fue el primer programa de la quinta temporada de ¿Quién quiere ser millonario?

Este martes inició la quinta temporada de ¿Quién quiere ser millonario? en su Teletica.

Durante el programa estuvieron tres personas en la famosa silla caliente: Max Sequeira, Kimberly Peraza y Michael Arley.

El primero fue Max Sequeira, él vino acompañado de su papá quien tiene su mismo nombre. Max tiene 43 años y es administrador de negocios.

Max se ganó ₡500.000, ya que perdió en la pregunta número seis, cuándo le preguntaron cuál es la hormona de la “felicidad”, en vez de decir la endorfina, escogió la progesterona.

Su papá Max fue quien le ayudó a elegir la respuesta en el comodín “más uno”.

“Confío en la opinión de él, la verdad que me ha ayudado en muchos momentos de mi vida, y ha sido mi maestro y mi guía y hoy tenerlo acá para mí es un honor”, dijo Max cuando su padre lo ayudó a elegir la respuesta.

La segunda participante de la noche fue Kimberly Peraza de 24 años. Ella es economista agrícola y fue acompañada de su primo Josué Sandoval de 27 años, quien es biólogo diplomado en química clínica.

Peraza no logró llegar a la zona segura de ₡500.000 porque falló en la cuarta pregunta.

“La primera vicepresidenta de Estados Unidos se llama”, era la pregunta, las respuestas eran: A-Elisabeth Warren, B-Kamala Harris, C-Hillary Clinton y D-Michelle Obama.

Al no estar segura de la respuesta, Peraza utilizó el comodín de “más uno” y recurrió a su primo Josué.

Josué no estaban tan seguro, pero le indicó que la respuesta era Hillary Clinton, por lo que Peraza confió en él y escogió esa opción.

Al revelarse que estaba equivocada la primera participante mujer de esta temporada dijo “No, Josué, Kamala Harris, no Josué qué me hiciste, no, no, ay Josué”.

Esta reacción se viralizó en las redes sociales y se crearon muchos memes del momento.

Finalmente, participó este martes Michael Arley Abarca de 28 años. El docente de matemáticas fue acompañado de su novia Darcy Zuñiga de 22 años, quien es profesora de español.

En la quinta pregunta Abarca usó el comodín de la video llamada para consultar a una de sus amistades en cuál partido se enlistó Lineth Saborío para ser precandidata a la presidenta.

El también tatuador y músico se ganó ₡500.000 ya que perdió en la sexta pregunta.

Le consultaron que papel interpretó Chadwick Boseman en las películas de Marvel y el joven usó el comodín de “más uno”, su novia le ayudó diciendo que era la pandera negra, pero al no estar 100%, él prefirió usar otro comodín que fue cambiar la pregunta.

Entonces le consultaron dónde se encuentra la Planta Hidroeléctrica Reventazón y al no saber, usó de nuevo otro comodín, "50-50" y al final escogió de manera incorrecta Talamanca.

Así fue la participación de las primeras tres personas en esta quinta temporada. No se pierda del próximo episodio este martes 4 de mayo.