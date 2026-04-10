Así es la experiencia de navegar entre cocodrilos en Tárcoles

El río Tárcoles es el hogar de uno de los depredadores más imponentes del país: el cocodrilo americano, considerado el rey de estas aguas (ver video adju﻿nto de Telenoticias).

Observarlos de cerca, en libertad, es una experiencia que impresiona. Algunos ejemplares pueden superar los cuatro metros de longitud.​

Permanece inmóvil, silencioso, casi camuflado entre el lodo y la vegetación a la orilla del río, mientras acecha su entorno y calienta su cuerpo. O bien puede sumergirse y quedar oculto bajo el agua opaca.

"La población de cocodrilos en el Tárcoles es bastante grande. Se habla de unos 600 individuos. Así que el río Tárcoles es mundialmente conocido por esta población y la facilidad que tienes para ver cocodrilos sumamente cerca", manifestó Hanzel López, colaborador de Jungle Crocodile Safari.

Pero so bre las tranquilas aguas del Tárcoles también es posible apreciar otras especies que forman parte de este ecosistema, especialmente aves.

Durante aproximadamente hora y media, la embarcación avanza entre manglares, orillas lodosas y vegetación densa, en un recorrido que combina observación y tranquilidad.

"Es un tour muy relajante, con la brisa y vas sentado en el bote. Botes son muy amplios, cómodos y vienes a disfrutar de lo que es la biodiversidad del área de Tárcoles", agregó López.

El tour de observación de cocodrilos inicia en Tárcoles, Garabito, a aproximadamente una hora y media de San José. Se realizan recorridos todos los días del año, con salidas desde la mañana y frecuencias cercanas a cada dos horas.

Las personas interesadas en reservar con “Jungle Crocodile Safari” pueden hacerlo mediante su sitio web o al teléfono 8993-5348.

Se trata de una experiencia que combina relajación y aventura, y que permite conocer de﻿ cerca uno de los ecosistemas más fascinantes de Costa Rica.

Este recorrido opera bajo los permisos y regulaciones de entidades como el SINAC. Durante todo el recorrido se mantiene una distancia prudente de los animales, está prohibido alimentarlos y lanzar objetos.



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