Artistas ticos y extranjeros se presentarán en el Jazz Fest 2022

Artistas costarricenses y extranjeros se presentarán en el Jazz Fest 2022, que se realizará del 26 al 30 de abril.

Este festival es organizado por el Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN) en coproducción con el Teatro Nacional de Costa Rica.

Como anticipación a esta temporada, se efectuará un concierto presencial en el Teatro Eugene O’Neill del CCCN, el 19 de abril, a cargo del saxofonista internacional Ed Calle, quien ha participado en más de 10.000 sencillos e innumerables bandas sonoras de películas y televisión con artistas como Frank Sinatra, Celia Cruz, Sylvester Stallone y Andy García.

Calle es ganador del Premio Grammy Latino 2015 al "Mejor Álbum Instrumental" y cinco veces nominado al Grammy. Las entradas se pueden adquirir en el sitio teo.cr.

Cantante nacional Sasha Campbell.





Jazz Fest 2022

Durante el Jazz Fest 2022 se contará también con la participación de artistas de la Berklee School of Music, New Orleans Jazz Museum, Florida International University, University of Minnesotta y la Vanderbilt University, Blair School of Music de Nashville.

En cuanto a los artistas costarricenses, se contará con la presentación del CCCN Jazz Orchestra del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, la cantante Sasha Campbell, Mau Escalante, Mishcatt, Josh Quinlan y el jazz de Max Esquivel con su cuarteto.

Esta será una producción virtual, con dos presentaciones diarias que serán transmitidas a través del Facebook del Teatro Nacional de Costa Rica. A continuación, el itinerario de conciertos:

Martes 26 de abril: Berklee School of Music: 12:00 p. m. y Sasha Campbell Quartet: 7 p. m.

Miércoles 27 de abril: Florida International University: 12:00 p. m. y Max Esquivel: 7 p. m.

Jueves 28 de abril: Vanderbilt University: 12:00 p. m. y Mishcatt y Mau Escalante: 7 p. m.

Viernes 29 de abril: New Orleans Jazz Museum: 12:00 p. m. y Josh Quinlan: 7 p. m.

Sábado 30 de abril: University of Minnesotta: 12:00 p. m. y Ed Calle & CCCN Jazz Orchestra: 7 p. m.