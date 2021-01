Artistas ticos se lucieron en 'Festival Ranchero' de Palmares

El Redondel de Toros de Palmares fue el escenario donde seis cantantes nacionales unieron sus voces, para rendir un tributo a Christian Nodal, uno de los artistas más importantes e influyentes del momento.



Alonso Solís, Henry Jiménez, Luisga, Marko Jara, María Fernanda León y Steven Sibaja acompañados por el Mariachi Colonial fueron los encargados de interpretar los éxitos del mexicano.

El Mariachi Colonial está integrado por Nelson Álvarez en los teclados, Chris Monestel en el bajo, Carlos Monge en la guitarra y Kin Rivera JR en la batería.

“El Festival Ranchero” dio inicio al ser las 8 p. m. y después de las palabras de Andrés Badilla, presidente de la ACP, el Mariachi Colonial se apoderó del escenario con una excelente introducción musical.



El primer artista nacional en aparecer fue Marko Jara interpretando " Se me olvidó", seguido de Luisga con el tema "Me dejé llevar"... éxitos como “Adiós Amor”, “De los besos que te di” y “Dime que me quieres”, no faltaron en el repertorio.

El gran ausente de la noche fue el público, ya que el Festival Ranchero, se realizó de forma virtual, igual que todos los eventos que incluyen la agenda de Las Fiestas de Palmares 2021 que se pueden disfrutar por medio de la plataforma “Grito on line” desde los Facebook de @grupo fresa, @grito latino cr y @fiestas palmares 2020.

Próximos eventos

#QuiendijoquenohayPalmares? 😍 Con mucho orgullo y felicidad presentamos Palmares 2021 Este año virtualmente ! En un año... Publicado por Fiestas Palmares. en Viernes, 15 de enero de 2021

Las Fiestas de Palmares 2021 no se han acabado, este jueves 28 de enero a las 8 p. m. podrá disfrutar de “End fire” con el DJ Carol – I Selectress, Docta Rythm Selecta y Selecta Herbalist.

El sábado 30 de enero a las 9 p. m. habrá el “Crossover” con DJ Kevin Barboza y DJ Kendo.

Además, el domingo 31 de enero será el “Festival infantil” con los mejores shows infantiles del país.

Finalmente, el lunes 1 de febrero será el “Bingo benéfico” a favor del Comité de Fútbol de Palmares.