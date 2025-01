Artistas realizarán concierto benéfico para víctimas de incendios en Los Ángeles

Lady Gaga y Billie Eilish encabezarán el concierto benéfico FireAid, programado para el próximo 30 de enero en el Intuit Dome, en Los Angeles Clippers. El evento busca recaudar fondos para ayudar a las víctimas de los devastadores incendios forestales que han azotado California este mes, dejando un saldo de 25 muertos, 38 desaparecidos y más de 12.000 estructuras destruidas o dañadas.



Según The Hollywood Reporter, el cartel también incluirá a artistas como Jelly Roll, Lil Baby, Tate McRae y Gwen Stefani, mientras que TMZ menciona como posibles participantes a Red Hot Chili Peppers, Green Day y Gracie Abrams, aunque su presencia aún no ha sido confirmada oficialmente.



El evento es impulsado por organizaciones como Live Nation, AEG y la Compañía Azoff, y tiene como objetivo principal destinar las ganancias a la reconstrucción de infraestructuras, apoyo a familias desplazadas y el desarrollo de tecnologías y estrategias de prevención de incendios.



Esta no es la primera vez que algunas de las estrellas involucradas demuestran su compromiso con los afectados por los incendios forestales. En 2018, Lady Gaga colaboró con la Cruz Roja para repartir alimentos a las víctimas tras evacuar su propia casa en Malibú. Por su parte, Gwen Stefani creó un fondo de becas universitarias en 2007 para estudiantes afectados por incendios.



Billie Eilish, quien ha expresado su preocupación por los incendios de este año, compartió un mensaje en Instagram pidiendo a sus seguidores que apoyen a organizaciones sin fines de lucro. “Aunque nuestra familia está a salvo, muchas comunidades que amamos han sufrido pérdidas devastadoras”, escribió, destacando la cercanía de Altadena a su vida personal.



El compromiso de figuras públicas también ha sido notable. The Eagles donó $2.5 millones para apoyar la organización del evento, y celebridades como Leonardo DiCaprio y Jamie Lee Curtis han contribuido con sumas importantes. Curtis, visiblemente afectada, comentó: “Esto es literalmente donde vivo. Amigos, muchos amigos han perdido sus hogares”.

FireAid promete ser no solo un espectáculo musical de primer nivel, sino también un símbolo de unión y esperanza para las comunidades afectadas. Las entradas estarán disponibles próximamente, y se espera que más artistas se sumen al evento.



“Juntos podemos marcar la diferencia”, señala el lema del concierto.