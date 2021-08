Artistas internacionales retoman giras por Europa tras 18 meses de ausencia

Varios artistas internacionales, como Caetano Veloso, Tom Jones, Ed Sheeran o Elton John, comienzan a retomar sus giras por Europa tras 18 meses de ausencia a causa de la pandemia de covid-19.



El pistoletazo de salida simbólico de este esperado regreso es el sábado, en la Filarmónica de París, con Caetano Veloso, una figura de la música brasileña de fama mundial.



"Tuvimos que anticipar y coordinarnos, porque no basta con que un territorio pueda acoger a un artista brasileño, sino que toda su gira europea tiene que poder llevarse a cabo", dijo a la AFP Vincent Anglade, programador de música contemporánea de la Filarmónica.



"Hay que poner en común los recursos, de lo contrario la economía de la gira se derrumba como un castillo de naipes", agregó. Caetano Veloso se presentará también en Hamburgo, Bruselas y Portugal.



Este eminente miembro de la escena "tropicalista" (una revolución tanto cultural como política en Brasil) tenía previsto venir en la primavera a la inauguración de la exposición fotográfica "Amazõnia" de su compatriota Sebastião Salgado en la Filarmónica de París.



"Esta exposición es un llamado a salvaguardar la Amazonía, a preservar sus riquezas y sus pueblos. Caetano siempre ha estado muy comprometido con esta causa y tiene un fuerte vínculo con Salgado. Lamentablemente, el contexto sanitario en mayo nos impidió invitarle, pero no queríamos renunciar y él tampoco", explicó Anglade.



Para su ciclo brasileño, la Filarmónica contará en octubre con otro gigante del "tropicalismo", Gilberto Gil, aunque los organizadores se mantienen prudentes. "Finales de octubre es una buena fecha, deja tiempo para organizar su visita, pero en cuanto uno trata de proyectarse a dentro de dos meses, hay muchas incertidumbres con el contexto sanitario", agregó.



"Años excepcionales"

La Filarmónica tuvo que renunciar a otro gigante brasileño, Chico Buarque, para 2021. "El proyecto era aún más complejo porque teníamos a un artista brasileño acompañado por un conjunto orquestal inglés, para una gira europea: todos los focos estaban en rojo, así que estamos trabajando en un aplazamiento hasta 2022", reveló el programador.



En los próximos meses en París se anuncian también conciertos de otros grandes artistas británicos o estadounidenses: Ed Sheeran, Black Eyed Peas, Tom Jones, en septiembre, Elton John en octubre y Alanis Morissette en noviembre.



"No es una apuesta de futuro, la verdadera apuesta que hicimos fue el concierto de prueba (con Indochine, a finales de mayo) que demostró que no había ningún riesgo excesivo de contaminación en un concierto", dijo a la AFP Angelo Gopee, responsable de Live Nation Francia.



"Tenemos los medios para controlar a la gente con el certificado sanitario, lo que es una oportunidad y no una limitación", destacó.



No obstante, otros grandes artistas, sobre todo estadounidenses, volverán primero a los escenarios de Estados Unidos este invierno antes de planear su regreso a Europa en la primavera de 2022.



"No todos los países europeos tienen la misma tasa de vacunación, y una gira europea de sólo dos o tres países no es interesante para artistas muy grandes, pero 2022 y 2023 serán años excepcionales", vaticina Gopee.



El apetito sigue ahí, según el experto. "Pusimos a la venta entradas para Billie Eilish para junio de 2022 en París y las 15.000 entradas se agotaron en menos de cinco minutos".