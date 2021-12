Artista venezolano Meendez debutará en Teletón 2021

El artista venezolano Meendez debutará internacionalmente, en Costa Rica, en la Teletón 2021.



Su carrera musical empezó hace dos años y, hasta el momento, lleva cinco sencillos. Este viernes a las 8 p. m. estrena Cántala y desea interpretarla en vivo, por primera vez, en este evento benéfico.

"Yo me caracterizo por ser muy romántico, casi todas mis letras son románticas. Cántala es una canción que habla del desamor, es una canción que le dedica a alguien. Yo creo que los amores no se olvidan, siempre queda un recuerdo", comentó el joven cantante.

Su historia es particular porque estudiaba Ingeniería en Venezuela y sus compañeros universitarios lo impulsaron a seguir una carrera musical.



"Yo empecé hace cinco años en un concurso en Venezuela, Maracaibo. Me tocó participar en un concurso y me obligaron porque yo no quería cantar. Un amigo me escuchó cantar y me dijo 'tienes que ir', pero yo no quería ser cantante, y me dice 'dale, vamos'. Me fue muy bien, yo estudiaba Ingeniería y cuando llegué a la universidad, me decían '¿cantaste ayer?' Y yo decía 'sí' y me dijeron 'estás perdiendo el tiempo, andá a cantar'. Y así empecé.

"Luego se me da la oportunidad de ir a Colombia y me tocó aprender a componer, vivo allí desde hace tres años. El año pasado trabajé con Sebastián Yatra, Gustavo Elis y Ren Kai, de verdad que como compositor me ha ido muy bien y eso me abrió las puertas en Medellín para ahora tener mi carrera como artista", dijo el compositor.

El productor del joven, Daniel Molina, estudió en Costa Rica y logró conseguirle la oportunidad para participar en la Teletón 2021.

"Para mí es un honor que me inviten a este programa. Es la primera vez que voy a cantar internacionalmente como Meendez. Es mi primer show y me alegra que sea acá en la Teletón, las personas me dicen que es uno de los eventos más importantes que pasan acá en el año y para mí es un honor poder, así ya con mi talento, aportar a esta causa", finalizó el joven.

Además del venezolano, en Teletón 2021 estarán artistas como Zorán, Priscilla Castro y la banda Las Cherry, Stefany Herrera, Alexxa Leandro, Mariano SL, La Kuarta, Made, Mario Tanzi, Entrelíneas, Rolo de León (Comando Tiburón), Diego Torres (virtual), Raúl Villalta, José Mata, Mauricio Camarillo, Kike Dodero, Joaquín Yglesias, DJ P, Kavvo y Los Ajenos.

Teletón 2021 se realizará este 3 y 4 de diciembre y tiene la meta de recaudar ₡550 millones.