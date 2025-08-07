Artista que ha colaborado con Bad Bunny se presentará en Costa Rica

El cantante puertorriqueño Omar Courtz, reconocido por su ascenso en la escena del reguetón latino y por colaboraciones con artistas como Bad Bunny, regresará a Costa Rica para ofrecer un concierto el próximo 31 de octubre en el Centro de Eventos Pedregal, ubicado en Belén, Heredia.

Esta presentación forma parte de su exitosa gira internacional Primera Musa, que ha recorrido escenarios destacados en América Latina y Estados Unidos.



La preventa de entradas ya dio inicio, exclusivamente para clientes de tarjetas American Express. A partir del viernes 8 de agosto y hasta el lunes 11, los tarjetahabientes de BAC podrán adquirir sus boletos.

Finalmente, el martes 12 de agosto se habilitará la venta general para todas las personas, sin importar el emisor de su tarjeta, hasta agotar existencias. Los boletos estarán disponibles en la plataforma digital www.eticket.cr y podrán adquirirse con la opción de Tasa Cero a seis meses para tarjetas BAC.



El evento contará con tres localidades principales: la zona Jogo, con un precio regular de ₡80.000 y un costo con descuento de ₡72.000; la localidad Kyoto, valorada en ₡60.000 con descuento de ₡54.000; y la zona Primera Musa, con un precio de ₡50.000 y tarifa especial de ₡45.000.

Las zonas Jogo y Kyoto están habilitadas únicamente para mayores de 18 años, mientras que la localidad Primera Musa será accesible para mayores de 15 años acompañados por un adulto responsable.

Esta disposición está sujeta a la revisión de la Comisión de Control y Clasificación de Espectáculos Públicos. En caso de que se modifique la edad mínima permitida para esa zona, se ofrecerá la opción de reembolso para quienes se vean afectados.



Además del concierto, los asistentes podrán disfrutar de una previa musical y de activaciones de marca especialmente diseñadas para crear una experiencia inmersiva en el universo creativo de Courtz. La organización busca que este espectáculo vaya más allá de la música en vivo y se convierta en una vivencia especial para el público.





El evento cuenta con los permisos oficiales del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y demás autoridades correspondientes, lo que garantiza una organización técnica y logística adecuada para el desarrollo del concierto.