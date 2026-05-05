Artista infantil Luli Pampín llegará por primera vez a Costa Rica

La artista infantil argentina Luli Pampín se presentará por primera vez en Costa Rica con su espectáculo Juntos Otra Vez, un show dirigido a toda la familia que combinará música, coreografías y una experiencia interactiva. La cita será el próximo 10 de octubre en el CIC ANDE, en San José, a partir de las 5:00 p.m.



Con su característico look de cabello rosado, trenzas y vestuario de “superheroína”, la artista promete un espectáculo lleno de color, juegos y canciones, pensado para el disfrute tanto de niños como de adultos. La propuesta escénica busca crear un ambiente dinámico en el que el público participe activamente.



El evento es organizado por Integra Producciones, cuyo CEO, Leonardo Betancourt, destacó la importancia de traer este tipo de espectáculos al país.

​“Ofrecemos a las familias una experiencia única, segura y llena de alegría, donde padres e hijos comparten momentos que permanecen en la memoria”, señaló.

Detrás del personaje de Luli Pampín está Lucía Pérez Gerardi, cantante, actriz y creadora de contenido infantil originaria de Argentina. Su trayectoria ha estado marcada por una historia de esfuerzo personal, que inició en un contexto económico complicado y que hoy la posiciona como una de las figuras más influyentes del entretenimiento infantil en plataformas digitales.