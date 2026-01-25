Artista de doblaje tico dará voz a personaje en nueva película de Sony Pictures

El talento costarricense llegará a la pantalla grande de la mano de Sony Pictures International. El actor y creador de contenido Pablo Lean formará parte del elenco de doblaje latinoamericano de la película La Cabra, una producción que llegará a los cines pronto y que marca su debut en el doblaje cinematográfico.

“Sale el próximo 12 de febrero y es, bueno, de Sony Pictures International y es de la misma casa productora que hizo el éxito mundial de K-Pop Demon Hunters y Spider-Man Into the Spider-Verse”, explicó Lean en entrevista con Teletica.com

La participación del costarricense se dio luego de que personal de Sony Pictures Centroamérica encontrara su trabajo en redes sociales, donde crea contenido de doblaje con escenas adaptadas a situaciones locales. Ese material fue utilizado para postularlo a un proceso que en un inicio parecía un proceso de selección.

“Nos indican que no es para un casting [el material], sino que ya habíamos sido elegidos como parte de un elenco de un casting a nivel latinoamericano”, recordó.

Lean detalló que es el único costarricense dentro de un grupo de talentos de distintos países de la región.

La experiencia, asegura, fue inesperada y profundamente emotiva. “Fue una sensación, una experiencia inolvidable, fue como casi que irreal”, dijo. Incluso comparó la noticia con el máximo triunfo deportivo: “Fue algo espectacular, fue como haber ganado el mundial”.

Las grabaciones se realizaron durante diciembre, de manera remota, directamente desde Costa Rica. “Yo grabé desde mi estudio, acá en mi apartamento”, explicó el actor, quien trabajó conectado en tiempo real con el director de doblaje y el ingeniero de sonido en México.

Lean interpreta a un personaje secundario que tendrá un rol cómico dentro de la historia. “Mi personaje se llama Gerardo, en inglés se llama Gerald, y es un armadillo que es súper apasionado a los deportes, es muy competitivo, muy gracioso, es amigo del personaje principal”, detalló.

Sobre el tono de la película, destacó su carácter familiar. “La película tiene un mensaje familiar muy bonito, es una película para toda la familia”, señaló, y agregó que su personaje aparece para “decir algo gracioso, para arrancarle una risa a alguien”.

El actor costarricense compartirá créditos con figuras reconocidas del entretenimiento latinoamericano. “ Darme cuenta de que gente como Faizi, Bárbara del Regil, Daniel Sosa, Erika Buenfil y Gerardo Vásquez está en el elenco ya es como un sueño hecho realidad ”, afirmó.

Lean considera esta oportunidad como un punto de partida para su carrera internacional. “Este es como el primer trabajo en cine, y vaya que se puede ir así como en las grandes ligas”, expresó.

La película cuenta además con la producción de Stephen Curry, estrella de la NBA, un detalle que el actor no pasó por alto. “Es una película tan activa, que es producida por Stephen Curry, el jugador de la NBA, y eso para mí es espectacular, me llena mucho de orgullo”.

Con este proyecto, Pablo Lean no solo debuta en el cine, sino que también coloca nuevamente a Costa Rica en el mapa del doblaje internacional, ahora bajo el sello de una de las casas productoras más importantes de la industria.