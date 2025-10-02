Artista colombiano Juan Duque reprograma ‘show’ en Costa Rica

El esperado evento TRIP, que marcará su primera edición en Costa Rica, cambió de fecha para el próximo 25 de octubre en el Mercadito, tras una solicitud personal del artista internacional Juan Duque, quien encabeza el cartel.



La producción de Tryp, en coproducción con Mercadito, informó que las entradas ya están disponibles a través de starticket.cr.



El line up confirmado incluye a Jose Matamoros, Freyya, Tommy, Ivanko, Dj Dobthen, Dj Sk1l1ne, Dj Maxx e In Betwin, quienes acompañarán la experiencia inmersiva que caracteriza a TRIP: bajos potentes, luces, visuales, láser, brazaletes, neón y un after party que promete extender la fiesta hasta el amanecer.



El cantautor colombiano, conocido como “Wawa”, compartió su entusiasmo por regresar a los escenarios y conectar con su público.

​“No veo la hora de volver a cantar con toda mi gente. Me hace mucha falta abrazarlos, reírnos y disfrutar lo que estamos preparando con tanto amor. Después de recorrer Colombia y ahora poder presentarme fuera, es un sueño hecho realidad. Vamos a pasar muy bueno”, aseguró.

Respaldado por Warner Music Latina, Juan Duque continúa consolidándose como una de las voces emergentes del género urbano.

Además de su gira internacional, el artista prepara nuevas colaboraciones y anunciará pronto el lanzamiento de su próximo sencillo. Entre sus éxitos destacan Solcito, María, Pensando en ti, Lejos de mis ojos y Namorar.





El evento TRIP promete convertirse en una cita imperdible para los amantes de la música urbana y la cultura electrónica, con la cereza en el pastel de contar con un artista internacional que arrasa en la región.

