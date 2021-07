Ariel Darío planea grabar dos canciones luego de 'Nace una Estrella'

Ariel Darío Jiménez, participante de Nace una Estrella, planea grabar dos canciones inéditas cuando finalice el programa de canto de Teletica.

Se trata de "Pecado divino" y "Amigos míos", dos temas que compuso su tío abuelo, Francisco Ovares.

Don Francisco escribió más de 100 canciones, pero nunca las materializó. Por eso, ahora quiere que su talentoso sobrino nieto lo logre.

Ariel escogió estos dos temas porque se relacionan con lo que está pasando en su vida.

"Pecado divino habla de un adolescente muy tímido, se relaciona con Darío, es de un muchacho que le gusta a una muchacha y no se atreve a confesárselo, habla de la timidez y desconfianza que las personas tienen no solo en relaciones, sino al temor a fracasar y por eso no lo intentan. A Darío le daban mucho miedo al principio los escenarios y si no lo intentaba, no sabía qué iba a pasar", contó la mamá del participante, Mariela Ovares.