Ariana Grande revela canciones de 'Petal' y confirma cuándo estrenará su nuevo álbum

La cantante estadounidense Ariana Grande confirmó los títulos de todas las canciones de su próximo álbum, Petal, y anunció que el lanzamiento oficial será el próximo 31 de julio.



La cantante estadounidense aprovechó la cuenta regresiva previa a uno de sus conciertos del Eternal Sunshine Tour en el Kia Forum de Inglewood para revelar la información ante miles de seguidores.

Así lo confirmaron medios internacionales como Europa FM y Los40.



El anuncio llegó después de varias semanas de especulaciones entre sus fans sobre la nueva etapa musical de la artista. Grande ya había presentado adelantos de esta era con sencillos como Hate That I Made You Love Me.



El nuevo disco llega mientras la intérprete continúa su regreso a los escenarios con su gira actual, la primera en casi siete años. El tour inició como una celebración de Eternal Sunshine, pero también funciona como una transición hacia su próximo proyecto.



El momento de la revelación ocurrió antes del inicio del espectáculo. En las pantallas del recinto aparecieron poco a poco los nombres de los temas incluidos en Petal hasta completar el listado.



Canciones de Petal

Kiss me.

Hate that i made you love me.

Petal.

Stay.

Oh wel﻿l.

Big feelings.

Freak.

(Warning signs).

Like I do.

Never get over me.

Bad thing (bunny hop).

Nowhere, nobody.



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Ariana Grande ahora prepara el estreno de una nueva etapa musical con Petal, un álbum que sus seguidores esperaban conocer desde hace semanas.