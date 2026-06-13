Aprobada fusión de Paramount y Warner Bros

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos aprobó este viernes la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, una operación valorada en 110.000 millones de dólares que creará uno de los mayores conglomerados de medios y entretenimiento del mundo.

La División Antimonopolio del DOJ anunció el cierre de una investigación de ocho meses y concluyó que la transacción no perjudicará la competencia en los mercados de televisión, plataformas de streaming y producción de contenidos.

El anuncio llega después de que varios medios adelantaran que el Departamento de Justicia había aprobado la compra, valorada en 111.000 millones de dólares, y de que Paramount expresara su "gratitud" al DOJ y otras agencias "que han completado sus revisiones y ofrecido su visto bueno hasta ahora".

La operación reunirá bajo una misma compañía a los estudios Paramount y Warner Bros., las plataformas Paramount+ y HBO Max, así como a las divisiones informativas CBS News y CNN, en una de las mayores consolidaciones del sector en las últimas décadas.

Preocupación por origen de inversión

Senadores demócratas expresaron su preocupación por la participación de fondos soberanos de Oriente Medio y empresas chinas en el acuerdo.

Señalaron que este implica la inversión de fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dabi en una empresa que controlaría las estaciones de CBS, así como importantes cadenas de noticias por cable, incluyendo CNN.

También citaron informes de prensa que indicaban la posible participación de Tencent, de China.

La familia del director ejecutivo de Paramount, David Ellison, seguirá controlando las acciones con derecho a voto. Paramount declaró el jueves que los nuevos inversores extranjeros, que solo recibirán acciones sin derecho a voto, no tendrán capacidad alguna para influir en las decisiones editoriales de la empresa.

Según el Departamento de Justicia, la evidencia recopilada durante la investigación sugiere que la fusión podría incluso aumentar la competencia en la industria del entretenimiento al fortalecer la capacidad de la empresa combinada para competir con actores dominantes del mercado de streaming y medios digitales.

La aprobación supone además un nuevo impulso para Ellison, hijo del cofundador de Oracle, Larry Ellison. No obstante, la operación aún deberá superar revisiones regulatorias en otras jurisdicciones, entre ellas la Unión Europea y el Reino Unido.