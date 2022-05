Aplausos y gritos desde Costa Rica: familiares de Nadia la apoyan en final de 'La Voz'

Aplausos y gritos desde Costa Rica: así es como los familiares de Nadia González la apoyan durante la final del programa "The Voice Kids" Alemania.



El espacio de canto inició a las 12:15 p. m. y, a eso de las 2:30 p. m., premiará al ganador.

En la Trinidad de Alajuela están reunidos los parientes de la niña costarricense de 11 años, quien clasificó a la final. Joaquín González, abuelo de Nadia, asegura que esta experiencia "ha sido de locos".

“Mi nieta quería participar en el programa, pero nunca se imaginó que llegaría a la final. Esperamos que haga un buen papel, no necesariamente que gane. Es por votación y, al ser tica, eso puede influir; pero esperamos que haga un buen papel”, resaltó el abuelo.

Nadia estaba un poco nerviosa antes de la final, pero sus abuelos le dijeron que disfrutara y brillara en el escenario.

“Todos estamos pegados en los chats de la familia. Esto ha sido de locos. Todo el mundo me escribe, me llama por teléfono y hasta mis pacientes nos apoyan, yo soy médico. Le agradezco a las personas que no nos conocen, pero nos apoyan, les agradezco de corazón”, agregó González.