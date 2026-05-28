Anuncian festival con reconocidos reguetoneros y regreso de Beéle en concierto solitario

HBarboza Producciones presentó este jueves 28 de mayo su agenda de espectáculos para 2026. La programación incluye conciertos internacionales, festivales y eventos familiares en Costa Rica y Centroamérica.



El principal anuncio fue el Barboza Fest 2026. El festival se realizará el sábado 12 de setiembre en el Estadio Nacional. El evento reunirá a figuras del reguetón y la música latina. Entre los artistas confirmados están Nicky Jam, Wisin, Darell, Banda MS, Espinoza Paz, Hanna Rivas y el DJ Alex Sensation.



La productora indicó que será la primera edición del festival en Costa Rica. El evento será exclusivo para mayores de edad.



Otro de los anuncios destacados fue el concierto del cantante colombiano Beéle. El artista se presentará el sábado 17 de octubre en Parque Viva. La productora calificó el espectáculo como uno de los conciertos urbanos más esperados del año.



El show de Beéle, al igual que el mencionado anteriormente, será exclusivo para mayores de edad.



La agenda también contempla el espectáculo infantil Paw Patrol. El evento tendrá tres funciones el sábado 18 de julio en el Palacio de los Deportes, en Heredia. Las presentaciones serán a las 10 a. m., 1:30 p. m. y 5 p. m.



La empresa informó que donará $1 de cada entrada de Paw Patrol a la Asociación Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de Santa Cruz.



Otro de los proyectos confirmados son las Fiestas de Santiago Apóstol Santa Cruz. Las actividades se realizarán del 17 al 26 de julio en Guanacaste. HBarboza Producciones asumirá la producción integral de las festividades.



La compañía anunció, además, giras regionales junto a Peláez Productions y Repúblika Central. Entre los artistas confirmados destacan los comediantes Liss Pereira, Peter Albeiro y Frank El Flaco.



La productora adelantó que en las próximas semanas anunciará detalles sobre venta de entradas, localidades y nuevas producciones para el calendario 2026.

