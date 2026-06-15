Anne Schedeen, recordada como Kate Tanner en 'Alf', muere a los 77 años

La actriz estadounidense Anne Schedeen, reconocida por interpretar a Kate Tanner en la serie Alf, murió a los 77 años.

La noticia fue confirmada por sus familiares y por su agente, aunque no trascendieron las causas de su muerte.

Sus seres queridos informaron el deceso mediante un emotivo mensaje en el que destacaron su fortaleza, creatividad y legado artístico.

​"Era una persona con una fuerza arrolladora", expresaron sus familiares.

También señalaron que resulta difícil imaginar la vida sin ella, pero aseguraron que su presencia permanecerá en los recuerdos, las obras de arte, las risas, las esculturas, las pinturas y las creaciones que dejó a lo largo de su vida.

Schedeen estuvo casada durante 55 años con Christopher Barrett. Le sobreviven además su hija Taylor Barrett, su nuera Hilary Flynn, sus hermanos Sarabeth Schedeen y Roland "Tony" Schedeen, así como otros familiares cercanos y sus perros rescatados, Roo y Red.

La muerte de la actriz también fue confirmada por Tom Markley, presidente y director ejecutivo de Metropolitan Talent Agency, quien representó a la intérprete durante parte de su carrera.

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Una trayectoria marcada por la televisión

Luanne Ruth Schedeen nació el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregón. Inició su formación artística desde la niñez y estudió actuación en el Portland Civic Theater antes de trasladarse a Nueva York para impulsar su carrera profesional.

A lo largo de varias décadas participó en producciones televisivas como Paper Dolls, Emergency! y Simon & Simon. Sin embargo, alcanzó la fama internacional en 1986 al incorporarse al elenco de Alf como Kate Tanner, la madre de la familia que acogía al popular extraterrestre.

La serie se mantuvo al aire hasta 1990 por la cadena NBC y posteriormente dio origen a diversos proyectos derivados, incluida una versión animada.

Los familiares de Anne Schedeen solicitaron que quienes deseen honrar su memoria realicen donaciones a la organización Habitat for Humanity en lugar de enviar arreglos florales.