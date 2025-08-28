Anne Hathaway sufre caída durante rodaje de ‘El diablo viste de moda 2’

Durante el rodaje de la secuela de El diablo viste a la moda en Nueva York, la actriz Anne Hathaway protagonizó un accidente que llamó la atención de transeúntes y fotógrafos: cayó por las escaleras de una vivienda típica de la ciudad.

La caída ocurrió cuando uno de los tacones de su calzado se rompió, provocando que se torciera el tobillo y perdiera el equilibrio. A pesar del golpe, Hathaway se levantó, sonrió y aseguró a quienes presenciaban la escena: “¡Estoy bien!”.

El accidente se suma a una serie de momentos cómicos y deslices que han acompañado la carrera de la actriz. Desde sus primeras películas, como El diario de la princesa (2001), Hathaway ha demostrado su capacidad de convertir caídas y torpezas en situaciones entrañables que fortalecen su conexión con el público. En aquel filme, una caída durante una escena crucial fue incluida en el montaje final debido a su naturalidad y humor.



El diablo viste de Prada, estrenada en 2006, consolidó a Hathaway en Hollywood al contar la historia de la editora Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, y su relación con su secretaria Andrea, papel de Hathaway, y Emily, interpretada por Emily Blunt.



Anne Hathaway continúa siendo admirada tanto por su talento actoral como por la simpatía que genera en situaciones inesperadas, demostrando que incluso los momentos embarazosos pueden convertirse en parte de su encanto en pantalla.