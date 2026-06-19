¡Anne Hathaway está embarazada! Así lo anunció en redes sociales

La actriz estadounidense Anne Hathaway sorprendió a sus seguidores al revelar que está embarazada.

El anuncio lo hizo mediante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió la noticia junto a un emotivo mensaje y una canción alusiva a la maternidad.





Hathaway, de 43 años, espera a su tercer hijo junto a su esposo, el actor y productor Adam Shulman.

En las imágenes, la actriz luce una falda blanca larga, un top de mangas abombadas y sandalias negras mientras muestra su vientre al ritmo de Baby, I'm Yours, de Barbara Lewis.

La publicación fue acompañada por el mensaje: “Bebé, soy tuya”.

Hathaway y Shulman contrajeron matrimonio en 2012. Actualmente son padres de Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6, quienes pronto recibirán a un nuevo integrante en la familia.

La estrella de Hollywood atraviesa además un destacado momento profesional. Recientemente participó en los estrenos de El diablo viste a la moda 2 y Mother Mary. Además, tiene previsto el lanzamiento de las películas La Odisea, The End of Oak Street y Verity.



