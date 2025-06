Anna Wintour deja dirección de Vogue EE. UU. tras 37 años al frente

Anna Wintour, quien dirigió durante 37 años la edición de Vogue para Estados Unidos, conocida como la "biblia de la moda", deja su cargo para asumir otras responsabilidades dentro de la editora de la publicación, Condé Nast, confirmó la empresa.

​"Hoy, Anna ha comunicado al equipo de Vogue la creación de un nuevo puesto: directora de contenido editorial de Vogue EE. UU. Anna seguirá desempeñando sus funciones como directora de contenidos de Condé Nast y directora editorial global de Vogue", señaló Condé Nast en un mensaje enviado a la AFP.

Como directora de contenidos, Wintour supervisa todas las marcas del grupo a nivel mundial, incluidas Wired, Vanity Fair, GQ, AD, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appétit, Tatler, World of Interiors, Allure y muchas más, con la excepción de The New Yorker.



La periodista de origen inglés, de 75 años, hizo el anuncio durante una reunión del personal. Wintour es conocida por revitalizar la revista de moda y presidir la Met Gala, que cada año reúne a personalidades de la farándula en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.



Wintour se labró una reputación por hacer o deshacer las carreras de los diseñadores con un simple movimiento de sus uñas siempre pintadas.



Su influencia se extiende mucho más allá del mundo de la edición de revistas y ha calado en la cultura popular, con apodos como "Nuclear Wintour", y por convertir la gala anual del Met de Nueva York en la fiesta de celebridades más importante del planeta.



Reconocible al instante por su corte de pelo perfectamente peinado y sus características gafas de sol Chanel, que lleva puestas incluso en desfiles de moda cuando no hay luz, inspiró la película de 2006 El diablo viste a la moda, en la que Meryl Streep interpreta a una editora de revista.