Anime Yu-Gi-Oh! acusa a la Casa Blanca de usar imágenes sin permiso en vídeo de propaganda

"Nos hemos enterado de que una publicación en la cuenta oficial de X de la Casa Blanca utilizó imágenes de la serie de anime Yu-Gi-Oh!. Esto se realizó sin la autorización del titular de los derechos", aseguró la cuenta oficial de la serie en la misma red social.

Los responsables aclararon que "nadie asociado con el manga o el anime tuvo alguna participación, y no se concedió ningún permiso para el uso de esta propiedad intelectual".

Propaganda política sobre la "justicia al estilo estadounidense"

El video criticado, de 42 segundos de duración y publicado el pasado 6 de marzo a las 11:11 hora de Japón (02:11 GMT), muestra imágenes de varias series, películas y videojuegos intercaladas con lo que parecen ser bombardeos del Ejército estadounidense, además de una imagen del secretario de Guerra, Pete Hegseth, junto a la frase "JUSTICIA AL ESTILO ESTADOUNIDENSE".

En el minuto 0:37, casi al final del video, se puede ver al protagonista de 'Yu-Gi-Oh!', Yugi Muto, justo después de observarse una fuerte explosión en un barco grabada con una cámara de visión nocturna.

En medio de la guerra contra Irán

El video fue publicado en plena escalada del conflicto en el Medio Oriente, que comenzó el sábado 28 de febrero con una serie de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en los que mataron al líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jamenei.

Irán respondió con ataques contra Israel y contra los países de la región aliados de Washington, y el conflicto ha generado preocupación por su impacto en los precios de la energía por el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, por donde transcurre alrededor de un 20 % del suministro mundial de crudo.



