Animación de Disney "Encanto" atrapa a espectadores de EEUU y Canadá

La nueva película musical de Disney "Encanto" encabezó la taquilla de Estados Unidos y Canadá el fin de semana, con una recaudación estimada de 27 millones de dólares, según informó el domingo el observador de la industria Exhibitor Relations.

Sus cifras fueron inferiores a las de otros estrenos de cintas familiares para el fin de semana de Acción de Gracias, como "Frozen II" y "Coco", pero aún así se consideraron una señal de que las películas familiares están empezando a recuperarse en la era de la pandemia.

Con música original de Lin-Manuel Miranda, "Encanto" cuenta la historia de una familia en las montañas de Colombia dotada de poderes especiales - excepto la hija Mirabel, que acaba teniendo que salvar a los demás.

Entre los actores que prestan su voz están Stephanie Beatriz, John Leguizamo y Diane Guerrero.

​"Los Cazafantasmas: Afterlife" (Ghostbusters: El Legado), de Sony, también cosechó éxitos, con 24,5 millones de dólares, y se situó en segundo lugar en el periodo comprendido entre el viernes y el domingo.

Reflejando aún más la recuperación gradual de Hollywood, el nuevo drama criminal de Ridley Scott, "La casa de Gucci" (La Casa Gucci), se situó en tercer lugar, con 14,2 millones de dólares, un buen resultado para una película de adultos en un momento en el que muchos espectadores mayores prefieren quedarse en casa ante el temor de un nuevo auge de la pandemia.

Completan el top 10:

4- "Eternals" (Eternos), con 7,9 millones de dólares

5- "Resident Evil: Welcome to Raccoon City", (Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City), con 5,3 millones

6- "Clifford the Big Red Dog", (Clifford, el gran perro rojo), con 4,9 millones

7- "King Richard" (Rey Richard: una familia ganadora), con 3,3 millones

8- "Dune" (Duna), con 2,2 millones

9- "No Time to Die" (Sin tiempo para morir), con 1,8 millones

10-"Venom: Let There Be Carnage" (Venom: Carnage liberado), con 1,6 millones

