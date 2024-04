Angelrafael anuncia que le quedan "de nueve meses a un año de vida"

Angelrafael anunció este lunes por la tarde que le quedan de 9 meses a un año de vida.



El maquillista lo dio a conocer mediante un video de Instagram, publicado hace unos minutos. (Ver video adjunto).



"Quiero ser sincero con ustedes. Ayer me dieron el diagnostico de la biopsia. No es nada alentador...

"Para Dios no hay nada imposible, por eso voy a seguir luchando", señaló.