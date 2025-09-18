Angelina Jolie, presencia de última hora en el Festival de San Sebastián

La actriz estadounidense ganadora del Óscar Angelina Jolie visitará el Festival de Cine de San Sebastián para la presentación de la película 'Couture', anunció este jueves el certamen español, un día antes de su inauguración.



Jolie se unirá así a otras estrellas como Jennifer Lawrence, Colin Farrell, Juliette Binoche, Paul Dano y Matt Dillon, que participarán en el festival internacional de la ciudad vasca entre el 19 y el 27 de septiembre.



La intérprete de 50 años, galardonada con el Óscar a la mejor actriz de reparto en 1999 por 'Girl, Interrupted', "visitará por primera vez el Festival de San Sebastián junto a Louis Garrel y Garance Marillier" para la presentación de 'Couture', dirigida por la francesa Alice Winocour, que compite por la Concha de Oro, máximo galardón del certamen, informó la organización.



Acompañada por los intérpretes franceses Louis Garrel y Garance Marillier, Jolie forma parte de este filme que narra el encuentro de tres mujeres en la Semana de la Moda de París.



En la cinta, Jolie interpreta a Maxine, una cineasta estadounidense con cáncer de mama que se ve envuelta en una relación con un colaborador cercano (Garrel).



'Couture', que se presentará el domingo, "revela la discreta resiliencia que se esconde tras los focos y rinde homenaje a la solidaridad tácita que comparten estas mujeres de profesiones, culturas y continentes distintos", explicó el Festival de San Sebastián en un comunicado.

