Andy, el tico que se ‘robó el show’ al cantar junto a Carlos Rivera

Un fan tico se ‘robó el show’, este sábado, al cantar junto a Carlos Rivera en Costa Rica (ver video adjunto).



Se trató de Andrés Segura, un vecino de San Ignacio de Acosta, quien compartió su historia con Teletica.com.



El muchacho de 22 años llevó un cartel que decía “Cantemos juntos”; algo que, sin duda, llamó la atención del mexicano.



“Desde que compré la entrada, le dije a mis amigas: ‘Ese día voy a llevar un cartel que diga que quiero cantar con él’. Las chiquillas se reían y me decían: ‘Nombres, está loco, ¿cómo lo van a voltear a ver?’. Fue tanto él manifestar eso, el quererlo, que se logró, se cumplió.



“Jamás imaginé que iba a pasar; sin embargo, yo tenía la esperanza de que pasara”, contó a este medio.







En una parte del espectáculo, el artista permitió que se acercara y le cedió el micrófono para interpretar ‘Solo tú’. El joven se ganó una ovación del Estadio Nacional.



Rivera, quien no pudo ocultar el asombro por el talento de su seguidor, lo abrazó y se tomó un selfi con él. Posteriormente, el costarricense la subió a su perfil de Instagram.



“Fue un momento súper lindo, súper especial. Mi reacción, después de cantar con él, fue de emoción, yo no hallaba para dónde ver; se me acercaba la gente a felicitarme, a tomarse fotos, de Guatemala, Nicaragua, unos hondureños… Yo me sentía en una nube, aún estoy tratando de creérmela”, agregó.



Segura canta “desde que tiene memoria”, pero hace 14 años lo hace en un grupo de la iglesia. Ocho años atrás, decidió dedicarse a la música de manera más profesional, y ahora realiza eventos privados. Confiesa que está “tratando de abrirse a otros lugares, buscando oportunidades”.







Tras cantar con Andy, el intérprete de ‘Te esperaba’, ‘Otras vidas’ y ‘Recuérdame’ continuó con el show, que, reveló, es el segundo más grande de su carrera fuera de México, después de Buenos Aires, Argentina.



De acuerdo con datos de la producción, 16.000 personas asistieron al concierto de Carlos Rivera.



Si desea contactar a Andrés Segura para algún evento, puede hacerlo al 7111-0330.