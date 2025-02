Andrea Solís vive momentos de angustia en medio de dolores insoportables

Periodista: Gabriela Solano

Con la fe puesta en Dios y abrigada por el amor de su familia, hoy Andrea Solís, hermana del exfutbolista Alonso Solís, lucha por su vida y pide la ayuda de los costarricenses.



Hace dos años, la estilista recibió el diagnóstico de cáncer y desde entonces, junto con los doctores y con el apoyo de su familia, ha batallado para recuperar su salud.

Actualmente, la joven, hermana del reconocido deportista, se encuentra en cama y sufre de mucho dolor. Recibe tratamiento paliativo y, mientras tanto, la familia intenta reunir el dinero para un nuevo ciclo de radioterapia cuyo costo es de $15 mil, motivo por el cual está pidiendo ayuda a personas de buena voluntad.

La joven con voz calma en la que denota el momento de salud por el que pasa, detalló que necesitaría cinco sesiones de radiocirugía.

​“Los dolores son insoportables. Me están poniendo morfina. Me subieron la dosis, pero llega el momento en el que no hace tanto efecto. Estoy en cama, estar aquí es lo único que me da un poquito de alivio”, indicó.