Andrea Bocelli presenta el sencillo ‘You’ll never walk alone’

El tenor italiano de renombre mundial, Andrea Bocelli, lanza el primer sencillo de su nuevo álbum "Believe": la canción llamada "You’ll never walk alone".

Este es el tema de apertura de su próximo disco, que se lanzará a través de Sugar / Decca Records el 13 de noviembre y celebra el poder de la música para calmar el alma.



"You’ll never walk alone" se escribió originalmente para el musical Carousel de Rodgers and Hammerstein, que se estrenó en 1945. Sigue siendo un gran éxito 75 años después, con su melodía entusiasta y su mensaje de esperanza y consuelo.



El disco presenta duetos con los artistas ganadores del Grammy Alison Krauss y Cecilia Bartoli, dos cantantes cuyas voces distintivas son reconocidas en todo el mundo, así como una pista inédita del fallecido gran compositor italiano Ennio Morricone, colaborador de larga data de Bocelli.



“El concepto detrás de Believe se basa en tres palabras: fe, esperanza y caridad”, indicó Bocelli.



"Estas son las tres virtudes teologales del cristianismo, pero, independientemente de cualquier creencia religiosa, también son las tres claves extraordinarias para dar significado y plenitud a la vida de cada uno de nosotros", agregó.



A principios de este año, Bocelli unió a millones de personas en todo el mundo con su actuación sin precedentes "Music for Hope", en la histórica catedral del Duomo de Milán.

Como una de las presentaciones musicales en vivo más grandes de todos los tiempos y con más de 2.8 millones de espectadores, logró la mayor audiencia simultánea para una transmisión en vivo clásica en la historia de YouTube. El video recibió más de 28 millones de visitas en todo el mundo en sus primeras 24 horas.