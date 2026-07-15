Ana de Armas regresa al ojo público tras ser vista con Beto Montenegro

Ana de Armas, célebre actriz hispanocubana, fue vista junto a Beto Montenegro, vocalista de la reconocida banda venezolana Rawayana en un concierto el pasado domingo. El periodista e influencer Javi Hoyos ha detallado en un vídeo que fuentes cercanas a él han visto a la pareja múltiples veces en una cafetería en Madrid, en festivales y, últimamente, en un concierto el pasado domingo.



“Me consta que estos dos tienen un romance porque gente que conozco les ha visto en una cafetería de Madrid a la que Ana de Armas va con asiduidad. Mis fuentes les han visto acaramelados, abrazados y con claras muestras de afecto” afirmó el "influencer" español en un TikTok.

Hasta el momento y pese a que las imágenes ya inundan las redes, la pareja no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, hay distintas pistas que revelan su romance, empezando por un video de Ana de Armas en un concierto de Rawayana publicado por una de sus amigas el pasado 15﻿ de mayo.

La noticia dejó a sus fans con un sinfín de impresiones, pues para nadie es un secreto que la actriz de 37 años tiene un amplio historial de parejas reconocidas, que incluye actores del perfil de Ben Affleck y Tom Cruise.

Por otro lado, se rumoreaba que Montenegro estaba saliendo con la cantante venezolana Elena Rose, aunque las recientes imágenes con Ana de Armas sugieren lo contrario.



En redes sociales hay opiniones de todo tipo, pero nada ha causado tanto revuelo como el hecho de que Manuel Anido Cuesta, hijastro y abogado del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, figura entre las parejas más recientes de la actriz.

Por esta razón, la relación entre Ana y Beto tampoco escapa a la polémica: los fans del vocalista están desconcertados, pues su papel como figura clave de la oposición al régimen en Venezuela contrasta con su vínculo sentimental con la actriz. No obstante, la información sigue en el aire, pues ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

