Amor por el espacio llevó a canadiense a escribir libro 'Costa Rica en la NASA'

El amor por el espacio llevó al canadiense Bruce Callow a escribir, junto a Ana Luisa Monge, el libro 'Hacia las estrellas, Costa Rica en la NASA'.



Esta obra reúne las historias de 12 costarricenses que trabajan en esta prestigiosa institución, entre ellos destacan nombres como Franklin Chang-Díaz, Jeanneatte Benavides, Víctor Daniel Mora, Sandra Cauffman, Alex Mora Fernández, Joe Mora Fernández, Joaquín Chaves Cedeño, Fernando Zumbado Vega, Andrés Mora Vargas, Jonathan Kolbeck y Alfredo Valverde Salazar.

Bruce Callow vive desde hace 25 años en Costa Rica y es escritor, comunicador, profesor de inglés y de música. De niño se divertía viendo las películas de ciencia-ficción espacial 'Star Trek' y se asombró de sobremanera con el lanzamiento de Apolo 11, que fue la primera vez en la historia donde un ser humano llegó a la Luna.