Amor, miedo y risa se reencuentran en el regreso de la obra ‘Así de simple’

Así de simple regresa este 6 de febrero al escenario de Teatro Espressivo, en Momentum Pinares, para reencontrarse con un público que ya agotó las entradas en sus dos temporadas anteriores.

La comedia romántica vuelve con una propuesta que mezcla humor, ironía y reflexión sobre las múltiples voces internas que influyen en la vida en pareja.​

La obra, dirigida por Melvin Jiménez y escrita por Sofía González Gil e Ignacio Bresso, presenta la historia de Clara y Joaquín, quienes pasan del enamoramiento inicial a la convivencia, enfrentándose a inseguridades, expectativas y contradicciones emocionales que suelen aparecer cuando se intenta construir una relación estable.



Uno de los principales elementos distintivos del montaje es su formato escénico, ya que seis actores interpretan únicamente a dos personajes, dando vida a las diferentes facetas emocionales de cada uno. El elenco está conformado por Sofía Chaverri, Silvia Baltodano, Karla Barquero, Manuel Martín, Bruno Camacho y Javier Montenegro.

A través de situaciones cotidianas, la puesta en escena invita a reírse de los miedos, los celos, las comparaciones y la necesidad de que todo funcione, mostrando cómo estas voces internas pueden convertirse tanto en aliadas como en obstáculos dentro de una relación.

Para el director Melvin Jiménez, el regreso de la obra confirma la conexión que ha logrado con el público costarricense. Según explicó, se trata de un montaje que apela a la empatía y a la risa, pero también a la honestidad emocional, al reflejar vivencias con las que muchas personas se identifican.



La directora de Espressivo, Natalia Rodríguez Mata, señaló que esta tercera temporada responde al interés del público por historias cercanas y humanas. A su criterio, la obra demuestra que el teatro puede ser un espacio para reconocerse, cuestionarse y reírse de uno mismo.



Las funciones se realizarán del 6 de febrero al 22 de marzo de 2026, con presentaciones los viernes y sábados a las 8 p. m. y los domingos a las 6 p. m.

La duración aproximada es de una hora y 45 minutos, y las entradas tienen un costo general de ¢12.500, más impuestos y cargos por servicio, con un descuento especial del 18% para personas entre 18 y 25 años.

Los boletos están disponibles en el sitio web de Espressivo y mediante su canal de WhatsApp.