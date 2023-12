Amistades tras el certamen: ¿Con cuál miss se mantiene en contacto Lis Valverde tras Miss Universo?

"No, con Sheynnis no he hablado todavía. Bueno, apenas ha pasado un mes y yo sé que ella tiene muchos compromisos y actividades. Yo también he estado muy ocupado, tratando de volver a mi vida en Costa Rica, organizando maletas, pasándome de casa y bueno ha habido muchos cambios. Pero ya habrá la oportunidad para conversar de nuevo con ella", acotó.