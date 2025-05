American Music Awards: Billie Eilish triunfa y Jennifer López acapara titulares

La cantante estadounidense Billie Eilish ganó en las siete categorías en las que estaba nominada, pero ni siquiera estuvo en Las Vegas para recibir sus premios.

La joven de 23 años recibió trofeos entre los que se incluyen el de artista del año, canción del año (Birds of a Feather) y álbum del año (Hit Me Hard and Soft). Pero, como está actualmente de gira por Europa, no recibió los premios en persona. Agradeció a sus fans a través de un mensaje de video.

JLo acapara titulares

La presentadora Jennifer López abrió la ceremonia de premios con un espectáculo sexy, que incluyó besos apasionados con sus bailarines masculinos y femeninos de fondo.

Las reacciones en línea fueron variadas, aunque probablemente todo no sea más que una maniobra de relaciones públicas.

La artista de 55 años anunció anoche en sus redes sociales que regresará a la metrópolis de los casinos con su propio espectáculo durante el Año Nuevo y en marzo del próximo año.

Otros ganadores: Beyoncé, Eminem, Doechii, Shakira

Otros ganadores de la noche fueron la megaestrella Beyoncé, quien, aunque ya tiene once premios AMA en su haber, logró puntuar en dos categorías de música country por primera vez con su álbum Cowboy Carter.

El rapero Eminem recibió sus primeros trofeos AMA en 15 años como Artista Favorito de Hip-Hop y Álbum Favorito de Hip-Hop.

La canción viral Anxiety de la rapera Doechii fue nombrada "Canción social del año".

DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny, fue votado como "Álbum Latino Favorito", y su autor, como Artista Latino Favorito.

Soltera de Shakira se llevó el premio a la "Canción Latina Favorita".

Dos leyendas: Rod Stewart y Gloria Estefan

Rod Stewart fue sorprendido por cinco de sus hijos, encargados de entregarle el premio a su trayectoria.

La leyenda de la música latinoamericana Gloria Estefan, quien cuenta con más de 50 años de trayectoria en el escenario, también ofreció una actuación en los AMA de este año, salpicada de éxitos como "Conga" y nuevas canciones.

Tras dos años sin AMA: Janet Jackson, un Ícono

Los premios AMA se llevan a cabo desde 1974, pero han sido cancelados durante los últimos dos años.

En la última ceremonia de premios de 2022, la superestrella Taylor Swift ganó seis trofeos. Esta vez estuvo ausente a pesar de las múltiples nominaciones. Con un total de 40 premios, sigue siendo la artista con más AMAs en la historia de la ceremonia de premios, por delante incluso de Michael Jackson, con 26 trofeos.

Su hermana Janet Jackson fue galardonada este año con el llamado Premio Ícono. La música de la artista ha tenido indudablemente un impacto global en la industria musical, afirma el comunicado.

"Sin ser irrespetuosa, no me considero un ícono", dijo Jackson al aceptar el premio. Nunca fue el sueño de ella ni de su familia ser famosos, y su "historia verdaderamente estadounidense" solo pudo haber tenido lugar en Estados Unidos, aseguró. "Nuestra fama es el resultado del trabajo duro y la dedicación".