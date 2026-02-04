‘Amante bandido’ sonará otra vez: Miguel Bosé vuelve a Costa Rica

El cantante español Miguel Bosé volverá a presentarse en Costa Rica el próximo 25 de abril, cuando ofrecerá un concierto en Parque Viva como parte de su gira internacional Importante Tour, con la que retoma las presentaciones en vivo tras varios años sin realizar giras de gran escala.



El espectáculo iniciará a las 7 p. m. y las entradas estarán disponibles con una preventa exclusiva para clientes del Banco Davivienda del 9 al 13 de febrero, mientras que la venta general comenzará el 14 de febrero a través del sitio web www.publitickets.com. Los precios oscilan entre ₡38.700 y ₡83.000, según la localidad.



Con más de cuatro décadas de trayectoria, Bosé es considerado una de las figuras más influyentes de la música en español. Su repertorio incluye temas que han marcado a varias generaciones como Amante Bandido, Si tú no vuelves, Morena mía, Amiga y Aire soy, los cuales formarán parte del recorrido musical del concierto.



De acuerdo con Sam Zahedi, productor del espectáculo y representante de Magflow, la visita del artista responde a la relevancia del público costarricense dentro del circuito regional.

​“Estamos ante un artista fundamental para la música en español. Esta gira se diseñó con altos estándares técnicos y artísticos, y Costa Rica debía estar incluida dentro del recorrido”, señaló.

El Importante Tour prioriza la interpretación y el repertorio, con una puesta en escena pensada para complementar el relato visual sin desplazar el protagonismo de las canciones. La gira ya se ha presentado en España y México, continuará por Estados Unidos y contempla nuevas fechas en Centroamérica y Sudamérica durante el 2026.



Bosé, nacido en Panamá en 1956, pero criado entre Madrid y Bogotá, inició su carrera en la década de 1970 y ha desarrollado una trayectoria que combina música, actuación y participación en distintos proyectos culturales. A lo largo de su carrera ha mantenido una presencia constante en la escena iberoamericana, consolidándose como un referente del pop en español.



​

