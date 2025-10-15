Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh después de 18 años

Grandes éxitos de La Oreja de Van Gogh, como Rosas y La Playa, volverán a sonar con su voz original.

La Oreja de Van Gogh confirmó este miércoles el regreso de Amaia Montero como vocalista.

Sin embargo, no todo son buenas noticias en la banda española, pues el guitarrista y fundador, Pablo Benegas, anunció que no participará en la gira programada para 2026. Aunque Benegas asegura que no abandona el grupo, su decisión marca un giro inesperado para la agrupación.

Según el diario El País, Benegas permanecerá como miembro de La Oreja de Van Gogh, pero se tomará un descanso para centrarse en su familia y explorar nuevos proyectos profesionales.

​“Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor”, expresaron en Facebook los restantes integrantes de la banda, Álvaro Fuentes, Haritz Garde y Xabi San Martín, junto a Montero.

La gira del próximo año está prevista para realizarse inicialmente en recintos pequeños, con la posibilidad de ampliar fechas según la demanda.

Por ahora, el grupo cuenta con Montero en la voz, San Martín en los teclados, Fuentes en el bajo y Garde en la batería. La búsqueda de un guitarrista suplente continúa.





El retorno de la vocalista se especulaba desde hace meses, especialmente tras sus intercambios con Benegas en redes sociales y su aparición en el Estadio Santiago Bernabéu el 21 de julio de 2024 junto a Karol G, para interpretar Rosas.

Ambos músicos mostraron en público su afecto y admiración mutua, avivando los rumores de la reconciliación.





El pasado año estuvo marcado por la salida de Leire Martínez, vocalista de 2008 a 2024, cuyo adiós se comunicó mediante un breve mensaje de la banda. Martínez continúa activa en su carrera musical y actualmente forma parte del jurado en la nueva edición de Operación Triunfo.

Benegas también publicó en 2024 el libro Memoria, donde narra su infancia marcada por los años de conflicto de la organización terrorista ETA y cómo la música lo ayudó a superar esos tiempos difíciles.



En los próximos meses, además de los conciertos de la gira, La Oreja de Van Gogh insinúa la posibilidad de nuevas canciones, como se muestra en su reciente video de ensayo de Inspiración, aunque no se confirma si habrá disco nuevo.

El futuro del grupo más allá de la gira de 2026 continúa incierto.



