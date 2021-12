Álvaro Torres pospone show en Miami: "No pensé que me fuera a pegar tan fuerte"

El cantautor salvadoreño, Álvaro Torres, canceló su concierto en Miami, Estados Unidos, tras contagiarse de COVID-19.



El show estaba planeado para el 18 de diciembre y ya tenía todas las entradas vendidas; sin embargo, el artista fue hospitalizado este lunes.

El pasado 24 de noviembre Torres confirmó en su cuenta de Facebook que había dado positivo al virus y que esperaba no complicarse.

"Ha sido muy duro, no pensé que me fuera a pegar tan fuerte. Pues tenía las tres vacunas, las dos originales más la de la gripe, no he ido a la tercera dosis (COVID-19) pero bueno ahora tengo que esperar", señaló el artista de 67 años de edad.