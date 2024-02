Alonso Solís acude a Sala IV para reclamar "daños y perjuicios" tras su detención

“Ayer (martes) nos avisaron que el proceso que se llevaba en 2019, que no se había cerrado y tal. Entonces, nosotros dijimos: 'Mañana a primera hora, estamos aquí en el Circuito (Judicial) en Guadalupe. Nos presentamos a las 8 a. m. para, según nosotros, firmar un papel y ya, y ya irnos.



"Y diay, hay gente a la que le gusta hacer show, a la fiscal, que tengo el nombre, y si algo puedo hacer en contra de ella, lo voy a hacer, y creo que sí, porque ya un abogado me dijo que sí podía, porque lo que hicieron no estuvo bien", expresó el "Mariachi" en su perfil personal.