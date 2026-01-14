¡Aliste el bolsillo! Estos son los precios para ver a Grupo Frontera, Yatra y Kany García

El 2026 llegará cargado de conciertos internacionales y Grupo Frontera, Sebastián Yatra y Kany García ya confirmaron fechas en Costa Rica. Los tres artistas se presentarán en el Anfiteatro de Parque Viva entre abril y mayo, con entradas que van desde ₡35.800 hasta ₡125.000, según el espectáculo y la localidad.

Grupo Frontera

La banda de regional mexicano regresará al país con su gira Triste, pero bien c*brón, el 26 de abril.



Las entradas estarán disponibles en eticket a las 10 a. m. , con el siguiente calendario:

Preventa AMEX: 15 de enero.

Preventa BAC: del 16 de enero al 1.º de febrero.

Venta general: 2 de febrero.

Los precios oscilan entre ₡45.000 y ₡125.000, según la ubicación. Durante las preventas AMEX y BAC, se aplicará un 20% de descuento y habrá Tasa Cero BAC en todas las localidades, hasta agotar existencias.



El evento es exclusivo para mayores de 12 años, quienes deberán ingresar acompañados por una persona adulta.

Desde la producción destacaron que el show promete una experiencia cercana y de alto nivel, con un fuerte vínculo emocional entre la banda y el público.





Sebastián Yatra





﻿ El colombiano volverá a Costa Rica tras cuatro años de ausencia con su Entre Tanta Gente Tour , el sábado 9 de mayo , en el Anfiteatro Coca-Cola, Parque Viva .

Las entradas también saldrán a la venta en eticket, a las 10 a. m., bajo el siguiente esquema:

Preventa AMEX: 26 y 27 de enero.

Preventa BAC: 28, 29 y 30 de enero.

Venta general: 31 de enero.

Los precios van desde ₡35.800 hasta ₡83.500, incluyendo cargos e impuestos. El sector 102 Platinum, correspondiente a las primeras 10 filas, será el más costoso. Todas las localidades contarán con asientos numerados.





Kany García





La cantautora puertorriqueña se presentará el viernes 15 de mayo , también en el Anfiteatro Coca-Cola, Parque Viva , como parte de su gira Kany García Tour 2026 , en un espectáculo apto para todo público .





Las entradas también saldrán a la venta en eticket , a las 10:00 a. m., bajo el siguiente esquema:





Preventa AMEX: 16 y 17 de enero.

Preventa BAC: 18, 19 y 20 de enero.

Venta general: 21 de enero.

Los precios van de ₡35.800 a ₡77.500, ya con cargos incluidos. Al tratarse de un show familiar, los menores de edad deberán asistir acompañados por una persona adulta.

Kany García llegará al país en medio de una nueva etapa artística, marcada por el lanzamiento de su noveno álbum de estudio y por canciones recientes que refuerzan su sello lírico y emocional.