Alice Cooper anuncia un nuevo álbum después de 51 años

El cantante Alice Cooper ha decidido reunir a su banda original para grabar su primer álbum en más de 51 años y "ha sido como montar en bicicleta", explica el artista en declaraciones a la revista Billboard.

"Fue como si este fuera nuestro siguiente álbum después de 'Muscle of Love' (de 1973), como si dijéramos: 'Bueno, este es el siguiente álbum'. ¿No es curioso después de 50 años? De repente, todo encaja", explicó el cantante en declaraciones por teléfono desde su casa de Phoenix.

El nuevo álbum del cantante de 77 años se llamará "The Revenge of Alice Cooper" y saldrá al mercado el 25 de julio.

El productor del disco Bob Ezrin señaló, por su parte, que la banda original es "inquietantemente similar al grupo con el que trabajó en álbumes de Cooper que lograron discos de platino en los 70, como 'Love It to Death', 'Killer', 'School's Out' y 'Billion Dollar Babies'.

Reunión de viejos conocidos

"Ninguno de ellos ha cambiado mucho como persona", señala Ezrin, quien ya produjo numerosos álbumes de Alice Cooper y además fue productor de otros como "The Wall" de Pink Floyd, "The Fragile" de Nine Inch Nails, o "Avalancha", de la banda española Héroes del Silencio.

"Obviamente, todos son mayores, más maduros y más asentados, pero cuando nos reunimos y observo la interacción entre ellos, es como si acabaran de salir del instituto y estuvieran pasando el rato en el café del barrio. Vuelven a ser los mismos. Vuelven a ser quienes eran de niños cuando se juntaron... y hacen música juntos como hace unos 50 años", subrayó sobre la reunión de Alice Cooper y su grupo musical.

El álbum de 14 canciones reúne a Cooper con el guitarrista Michael Bruce, el bajista Dennis Dunaway y el baterista Neil Smith.

El guitarrista Glen Buxton falleció en 1997 a los 49 años y por ello el álbum será dedicado a su memoria.

Cooper estrenará el primer sencillo, "Black Mamba", el martes 22 de abril en el último episodio de su programa de radio, 'Alice's Attic'.

El grupo liderado por el cantante de Michigan se separó en 1974, tras siete álbumes en seis años y éxitos de ellos icónicos como "I'm Eighteen", "School's Out" o "No More Mr. Nice Guy" y otros.

"No nos divorciamos, sino que nos separamos", explica Coopera Billboard. "No hubo enojo, ni mala sangre; al menos no por mucho tiempo".